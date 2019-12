Oltre la soglia | anticipazioni quinta puntata

blogo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lavoro e vita privata, giovani da aiutare e la propria condizione da tenere a bada: nelladila, la fiction di Canale 5 in onda questa sera, 8 dicembre 2019 (la serie oggi e la settimana prossima va in onda di domenica), alle 21:25, Tosca (Gabriella Pession) deve dividersi tra i casi del suo reparto ed il suo malessere.laNel primo episodio, la Dr.sa Navarro si deve occupare di Emma (Giulia Salerno), ragazza schiva che vive in una casa famiglia dopo che ha perso entrambi i genitori e che, da allora, non parla più. Per questo, quando all'improvviso inizia a dire qualche parola, la protagonista deve usare tutta la sensibilità possibile per aiutarla. Tosca, però, deve anche affrontare Di Muro (Giorgio Marchesi), che le deve parlare.lapubblicato su TVBlog.it 08 dicembre ...

