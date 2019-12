Nuovo acquisto in casa Forza e Coraggio | arriva l’attaccante esterno Ucci

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’Asdè lieta di annunciare l’arrivo in rosa del calciatore Emanuele. Classe 2001,è un attaccanteche ha vestito anche la maglia della Nazionale Italiana U17 di Lega Pro. Nello scorso campionato si è diviso tra la formazione giovanile della Casertana ed il Lions Mons Militum siglando anche tre reti. Nella stagione attualeha vestito la maglia del Grotta, società alla quale vanno i ringraziamenti dellaper la disponibilità mostrata nell’operazione. Il ragazzo si aggregherà alla rosa di mister Liccardi dalla prossima settimana. Ufficio Stampa AsdBn L'articoloinl’attaccanteproviene da Anteprima24.it.

