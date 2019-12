Nuoto | Martina Carraro è bronzo con record italiano nei 200 rana agli Europei 2019!

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nell’ultima serata di finali al Tellcross Acquatic Centre di Glasgow unaeccezionale trova la terza meda diversa su tre gare individuali a questiin vasca corta, dopo un oro e un argento, stampando in 2.19.62 anche il nuovodei 200. Snaturando la propria velocità, la ligure ha impostato la sua gara più lunga in questa rassegna, e anche quella su cui di certo, alla vigilia, aveva meno aspettative, con un passaggio controllato e un ritorno irresistibile che l’ha portata a risalire nell’ultima vasca e a toccare per terza alla piastra finale,in una gara vinta dalla russa Temnikova (2.18.35), che ha preceduto la britannica Reinshaw (2.19.66).. Tanto rammarico invece per una stoica Francesca Fangio che, iscritta con un crono migliore di, dopo un passaggio più azzardato e una gara condotta per buona parte anche in prima ...

Eurosport_IT : SUPER MARTINA CARRARO! Dopo l'argento nei 50 e l'oro nei 100, l'azzurra è bronzo nei 200 rana! ?????????????… - RaiNews : #Glasgow2019 la 14enne tarantina vince la finale dei 50 rana femminili e stabilisce il nuovo record italiano, dava… - fattoquotidiano : Europei di nuoto, la 14enne Pilato oro nei 50 rana in vasca corta e nuovo record mondiale juniores. Argento per Mar… -