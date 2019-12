Nuoto | Europei 2022 in Italia | quanti soldi costa organizzarli a Roma? Tutte le cifre

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’ha ottenuto l’organizzazione deglidi, saràa ospitare la rassegna continentale che andrà in scena tra tre anni e si preannuncia come sempre grande spettacolo in una location molto suggestiva dove i migliori atleti del Vecchio Continente si daranno battaglia per le medaglie. La Len ha ufficializzato l’assegnazione della manifestazione in occasione degliin vasca corta che si concludono oggi a Glasgow (Gran Bretagna), l’evento andrà in scena da giovedì 11 a domenica 21 agosto. Oggi Il Sole 24 Ore ha reso note le stime dei costi degli: si parla di circa 20 milioni di euro, 8 saranno coperti dal Governo, 3 saranno a carico di Regione e Provincia mentre la parte restante sarà a carico della Federna (sponsor e risorse investite dalla stessa Federazione). Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

