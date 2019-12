Nuoto | Europei 2019 | ultimi fuochi a Glasgow L’Italia a caccia del record di medaglie

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi: è questo il tesoretto dell’Italia del(Gran Bretagna), sede degliin vasca corta, prima dell’ultima giornata di gare. Gli azzurri sono secondi nelre, preceduti dalla Russia (7-4-2), e sperano ancora di insidiare la selezione dell’Est o quantomeno mettere nel mirino ildi “metalli” (17 a Netanya ed a Copenaghen). Tante le possibilità. Si parte da chi in finale già c’è ovvero Alessandro Miressi nei 100 stile libero ed Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla. Miressi e Di Liddo si presentano con i migliori tempi ai nastri di partenza degli atti conclusivi e le chance per vincere non mancano. Tuttavia, soprattutto nel caso della gara regina, la concorrenza è assai qualificata e non sarà affatto semplice. Comunque, il piemontese, capace di togliere qui in Scozia otto decimi ...

