Nuoto | Europei 2019 | batterie 8 dicembre Quadarella e Caramignoli in finale nei 400 sl

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ultimo giorno dial Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna). Tanti azzurri in vasca in questo day-5, andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nella piscina scozzese. Missione compiuta per Silvia Di Pietro che ottiene il pass alle semifinali con il 10° crono 24″32, niente da fare invece per Costanza Cocconcelli solo 37esima con il tempo di 25″52. In vetta alla graduatoria delle heat la russa Maria Kameneva (23″73), a precedere la britannica Anna Hopikin (23″81) e l’olandese Femke Heemskerk (23″87). In seminei 50 dorso, ma senza brillare, Simone Sabbioni (11° in 23″70) e Lorenzo Mora (23″82). Servirà un passo completamente diverso per sperare di essere della. Si conferma su livelli eccelsi il russo Kliment Kolesnikov (23″03). Francesca Fangio e Martina Carraro si regalano ladei 200 rana donne: ...

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - Agenzia_Ansa : #Europei25m Panziera e Paltrinieri d'oro. L'azzurro conquista il podio nei 1500 sl, mentre la seconda nei 200 dorso… - Agenzia_Ansa : #Nuoto Europei 25m, oro Carraro e Castiglioni argento nei 100 rana Azzurre dominano. Arriva la medaglia numero 200… -