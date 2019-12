No Tav | scontri di Chiomonte Denunciati 25 militanti del centro sociale Askatasuna

repubblica

(Di domenica 8 dicembre 2019) Gli incidenti ieri sera, in occasione dell'anniversario degli incidenti di Venaus. Incendiati i cancelli del cantiere, poi una quarantina di antagonisti ha lanciato bombe carta, utilizzando fionde

