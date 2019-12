No Tav | nuovi scontri al cantiere di Chiomonte | 25 persone denunciate

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019)aldi. La Digos di Torino ha denunciato 25per i disordini avvenuti nella serata del 7 dicembre. TORINO –aldi. Nella serata di sabato 7 dicembre 2019 un gruppo diha raggiunto l’area Tav ed ha iniziato a dare fuoco alla cancellata metallica che nega l’accesso del personale non autorizzato. Immediata la reazione della polizia che con gli idranti hanno spento il rogo. Da questo momento in poi la tensione si è alzata con il lancio di bombe carta da parte delle 40che erano presenti all’esterno del. Al momento non si registrano feriti ma la Digos ha denunciato circa 25 manifestanti appartenenti al centro sociale Askatasuna. Tensione alE’ stata una serata di tensione quella di sabato 7 dicembre 2019 al. Un ...

