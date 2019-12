No Tav | la marcia per ricordare i disordini del 2005 | “Quasi 30 anni di lotta

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Puntuale come ogni 8 dicembre, il movimento No Tavin Val di Susa, perl’versario dei fatti del, quando i manifestanti si scontrarono con le forze dell’ordine per liberare i terreni espropriati per il progetto, poi modificato, dell’Alta velocità Torino-Lione. Il corteo, come da tradizione, è partito da Susa e raggiungerà Venaus, dove ci furono idi 14fa: partecipano alcune migliaia persone, secondo le stime oltre 3mila. Ad aprire la manifestazione lo striscione ‘C’eravamo, ci siamo e ci saremo. Ora e sempre No Tav‘ portato dai giovani della Val di Susa.In prima fila anche molti sindaci schierati contro il Tav, tutti con la fascia tricolore. E ancora esponenti politici del Movimento 5 stelle e di Rifondazione Comunista, la Fiom, una delegazione di Fridays for Future della Valsusa, Legambiente Piemonte. Numerosi anche gli ...

