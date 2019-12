No Tav | corteo con attivisti di Fridays for future | “Governo esalta Greta | ma promuove

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Il Tav è un ecocidio, contribuisce a distruggere a distruggere il pianeta”. È questo il messaggio che il popolo No Tav lancia al governo italiano durante ilche si è svolto questo pomeriggio, domenica 8 dicembre, in Val Susa. Qui, circondate dalle montagne innevate, migliaia di persone sono tornate a marciare per ribadire il no all’alta velocità. “Le emissioni di Co2 generate dalla costruzione del Tav non sarebbero recuperabili nemmeno alla fine di questo secolo” raccontano gliche definiscono l’atteggiamento del governo “alla Ponzio Pilato”. Ad aprire ilche si snoda sui luoghi simbolo della resistenza No Tav ci sono i ragazzi difor: “Il governo italiano da un latole nostre manifestazioni, ma dall’altrole grandi opere come il Tav e il Tap”. Dopo cinque chilometri di cammino, ilarriva a Venaus dove nel 2005 sarebbe ...

