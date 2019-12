NBA 2019-2020 | i risultati della notte 8 Dicembre | Doncic trascina Dallas | Philadelphia

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sono cinque le partiteNBA. Decima vittoria nelle ultime undici partite per iMavericks, che dominano contro i New Orleans Pelicans per 130-84. Tutto davvero troppo facile per la squadra di coach Carlisle, che ha toccato anche il +50 nel corsopartita. Diciottesima partita consecutiva per Lukacon almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, con lo sloveno che ha chiuso ieri sera 26 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Continua la striscia di imbattibilità casalinga dei76ers, che arrivano ad 11 vittorie consecutive davanti al proprio pubblico. Il 141-94 finale rappresenta un dominio totale dei Siexers contro i Cleveland Cavaliers. Senza Joel Embiid, tenuto a riposto (tornerà stasera contro Toronto), il carico più importante in attacco se lo prende Ben Simmons, che chiude con 34 punti ed anche una tripla segnata dal campo, la secondasua carriera ...

