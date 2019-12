Natale | a tavola feste sostenibili per il 78% degli italiani

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019)di fine anno all’insegna dellatà ambientale, soprattutto nella scelta d’acquisto di prodotti alimentari “essenziali”: il comportamento è adottato dal 78% dei consumatori in Italia, secondo quanto emerge dallo studio “European Food Responsibility Study”, realizzato da Ibm e Morning Consult. L’analisi, che ha coinvolto Italia, Spagna e Regno Unito, aveva lo scopo di rilevare il grado di conoscenza, le abitudini e la sensibilità dei consumatori in materia ambientale e alimentare. Secondo il report l’88%tende a porre maggiore attenzione alla provenienzaalimenti, in particolare per quanto riguarda l’origine etica e responsabile, e il 63% dei consumatori non si lascia scoraggiare da un innalzamento dei prezzi di acquisto, se questi sono indice di una provenienza responsabile del ...

Corriere : Melegatti rilancia dopo la crisi: 150 assunti e a Natale torna il pandoro - MioTaxiOra : Natale: a tavola 78% italiani sceglie la sostenibilità - EledeNardis : RT @orporick: In classe di Francesco per festeggiare il natale hanno deciso di tirare a sorte in modo tale che ognuno in classe farà e rice… -