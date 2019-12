anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– La Russia e. Un intreccio di arte,e passioni comuni, iniziato ai tempi del Gran Tour e che non si è mai allentato nel corso degli ultimi due secoli. E che anzi rivive ai giorni nostri per celebrare la feconda contaminazione che ha pervaso l’opera di pittori, scultori, letterati, musicisti, così come anche gente del Cinema e del Teatro. Si svolgerà lunedì 9 dicembre presso il Complesso monumentale di S. Maria La Nova, patrimonioCittà Metropolitana di, “RUSSIAVULCANO D’ARTE” l’evento in antee conferenza stampa didel “diin” che si articolerà a giugno prossimo attraverso una serie di eventi internazionali, nelle location più suggestivecittà dicittà di ...

anteprima24 : ** ##Napoli, presentazione della prima edizione del Festival di #Cultura russa ** - Scisciano : Russia-Napoli, Lunedì 9 a Santa Maria La Nova la presentazione della prima edizione del Festival di cultura russa i… - Scisciano : Russia-Napoli, Lunedì 9 a Santa Maria La Nova la presentazione della prima edizione del Festival di cultura russa i… -