Napoli | Ancelotti a rischio | sondati Gattuso e Spalletti

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Esonero: il tecnico delè alicenziamento dopo il pareggio di Udine. De Laurentiis ha contattatoOre caldissime in casa. Come riporta il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al clamoroso ribaltone sulla panchina partenopea. Secondo il quotidiano romano è stata fatta una telefonata ad Allegri, che ha spiegato al presidente la sua volontà di attendere giugno e poi decidere la sua nuova squadra. Inoltre c’è stato un colloquio telefonico anche con Luciano, ma solo una esplorazione doverosa. E infine c’è stato il primo contatto con Gennaroche vorrebbe allenare ilper un progetto a lunga scadenza e non solo come traghettatore. Leggi su Calcionews24.com

RafAuriemma : Dopo 15 giornate di campionato il #Napoli è a -17 dal primo posto occupato dall’Inter che, a detta di tutti, ha un… - annatrieste : Pensavo che la pizza con l'ananas fosse il massimo dello schifo per un napoletano. Poi ho visto il Napoli di Ancelo… - Sport_Mediaset : #Napoli, il destino di #Ancelotti passa per il #Genk, #AdL ha già iniziato il casting. Contatto con #Gattuso, sogno… -