Muove di scatto il collo mentre cucina e si lacera un’arteria | muore a 17 anni

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si gira dicon la testaprepara la cena, sie dopo alcuni giorni di coma. L’ennesima tragedia casalinga è accaduta il 3 aprile scorso a Dueknfield, in Inghilterra ma solo adesso i medici sono riusciti a dare una spiegazione definitiva di cosa è accaduto. Ben Littlewood, un diciassettenne cadetto dell’esercito britco, è morto per un raro ictus ischemico dovuto, secondo l’autopsia, da una torsione improvvisa delche gli hato. Il ragazzo è stato trovato riverso sul pavimento delladell’appartamento dove viveva con la madre e i suoi fratelli. La vittima era sola in casa. Non è servito a nulla l’arrivo della madre corsa a casa dal lavoro perché insospettita dal fatto che il figlio non rispondesse alle sue ripetute telefonate. “L’ho trovato riverso a terra con di fianco al viso la ciotola del cane ribaltata e ho pensato ...

