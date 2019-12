Mourinho | «Da oggi chiamatelo Sonaldo Nazario» VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019), le parole del tecnico del Tottenham dopo la vittoria di ieri contro il Burnley con un netto 5-0 Manita del Tottenham al Burnley in Premier. Al termine del match il tecnico Josèha parlato in conferenza stampa del bellissimo gol di Son. «Anche prima che segnasse questo gol mio figlio lo chiama spesso. L’unica cosa che mi viene in mente in questo momento è un gol in cui ero vicino a Sir Bobby Robson in Compostela-Barcellona del 1996 e Ronaldo prese il pallone prima della metà campo avversaria e segnò un gol molto simile a quello di Son di. Non posso dire che questa sia la mia squadra più forte ma posso dire che amo questi giocatori dal punto di vista calcistico e umano». Leggi su Calcionews24.com

