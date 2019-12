Morto Piero Terracina | Liliana Segre | “Ora che non c’è mi sento ancora più sola”

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Conci legava una fratellanza silenziosa, tra noi non servivano parole. E ora che non c’è più mipiù sola“: la senatrice a vitaricorda il legame con, sopravvissuto come lei ad Auschwitz e scomparso all’età di 91 anni. “Noi ci conoscevamo da reduci. Lui era stato nel Lager degli uomini e io in quelle delle donne ovviamente. Però ogni volta che ci siamo incontrati, le tante volte che ci siamo incontrati, sentivamo proprio una fratellanza, qualcosa che ci univa. Tra me e lui, come con tanti altri come noi, non c’era bisogno di parlare. Noi dovevamo parlare agli altri ma tra di noi non c’era bisogno di farlo”, ricordaa Pagine Ebraiche. “La sua scomparsa mi colpisce molto. So che lui era molto amato e diceva sempre: ‘io non ho avuto una famiglia ma ho avuto ...

HuffPostItalia : È morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz - matteosalvinimi : ?? Un pensiero a Pietro Terracina. È importante tramandare la memoria e il sacrificio di chi sopravvisse ai lager, p… - TeresaBellanova : È morto Piero Terracina uno degli ultimi sopravvissuti a Auschwitz. 'La Memoria è il filo che lega il passato al pr… -