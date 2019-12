Morta la donna investita a Milano E si è scoperto chi era

meteoweek

(Di domenica 8 dicembre 2019) E’lache aera finita in coma dopo l’incidente di via Marostica tra un bus dell’Atm e un camion dell’Amsa. E’lache aera finita in coma dopo l’incidente di via Marostica tra un bus dell’Atm e un camion dell’Amsa. La situazione era apparsa “gravissima” da subito. … L'articolola. E si èchi era proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Milano, morta donna coinvolta nell’incidente tra filobus e un camion dei rifiuti dell’Amsa. Atm: “Il nostro mezzo è… - HuffPostItalia : In India è morta la donna bruciata dai suoi stupratori - rtl1025 : ???? Morta la #donna coinvolta nello scontro tra un #filobus e un #camion della #spazzatura a #Milano -