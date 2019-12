Milan | tris a Bologna col brivido nel finale | Europa più vicina

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019)era il posticipo che avrebbe chiuso la quindicesima giornata di campionato, ricchissima di sorprese soprattutto nella zona alta della classifica. Il Diavolo doveva confermare l’ottima prestazione del Tardini contro il Parma, la squadra di Mihajlović arrivava dalla sorprendente vittoria del San Paolo con il Napoli di Carlo Ancelotti. Al Dall’Ara vince ilper 3-2., la cronaca del match Prima frazione di match molto equilibrata che viene sbloccata dopo quindici minuti da Piatek, che trasforma il calcio di rigore causato da Bani per una trattenuta sanzionata dal direttore di gara. Dopo la rete del vantaggio rossonero il primo tempo sempre bloccarsi, con pochissime occasioni pericolose per entrambe le squadre. Al 32′ arriva il raddoppio firmato (ancora una volta) Theo Hernandez, che ringrazia Suso per un assist semplicemente fantastico. A ...

acmilanyouth : ?? 28' ?? TRIS DEL MILAN! Segna ancora Pecorino sull'assist di tacco di Maldini per il 3-0 rossonero ??… - MilanLiveIT : Tris Milan, steso il Bologna: ritorno al gol per Piatek ?? - atmilan1899 : VIDEO | #Bologna 1-3 #Milan: la gran rete di #Bonaventura per il tris rossonero -