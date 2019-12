Milan | Pioli | “la nostra qualità ci ha premiato Mihajlovic? Mi sono emozionato…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una vittoria sofferta, ma meritata. Ilesce vincitore dal Dall’Ara di Bologna e mette in tasca la sua seconda vittoria consecutiva. Una crescita evidente sul piano del gioco per la compagine di Stefano, che ritrova i gol di Piatek e Bonaventura. Il tecnico rossonero si è espresso così al termine del match: “Da queste prestazioni e da queste vittorie dobbiamo portarci a casa tante sensazioni positive.e Bolognadue squadre che giocano per fare gol e laqualita’ ci haquest’oggi. Oltre alla ‘ tecnica serve lo spirito di squadra, sacrificarsi per il bene di tutti. Non e’ fortuna e non e’ un caso che ora stanno arrivando i risultati, come non e’ stato un caso quando i risultati non arrivavano in passato – ha dichiaratoai microfoni di Sky – Ora ci crediamo di piu’, lavoriamo ...

