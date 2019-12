Milan Kundera | ci sono voluti quarant’anni per riconsegnare la cittadinanza a un

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) La notizia ha fatto il giro del mondo: la Repubblica Ceca ha riconsegnato ladopo 40 anni. Una notizia dal potente valore simbolico, in un momento storico in cui il tema della lotta contro le politiche repressive nei confronti degli intellettuali dissidenti ritorna di inquietante attualità. Apprezziamo, dunque, il gesto dell’ambasciatore della Repubblica Ceca in Francia, Petr Drulak, che lo scorso 28 novembre ha riconsegnato laallo scrittore, in una cerimonia tenutasi nel suo appartamento a Parigi., che quest’anno ha compiuto 90 anni, era emigrato in Francia nel 1975, per insegnare nelle università di Rennes e Parigi. Dopo aver subito il ritiro dellacecoslovacca nel 1979, l’autore aveva ottenuto due anni dopo quella francese, per interesse del presidente François Mitterrand. Una cesura drammatica nel tortuoso rapporto con ...

