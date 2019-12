Milan | Bonaventura | parti o resti? Sondaggi da due club di Serie A

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019)a colloquio per il rinnovo: manca la fumata bianca. E le concorrenti dei rossoneri restano in agguato Rientrato dopo un lungo infortunio, Giacomosi è ripreso il posto che gli spettava nel nuovomarchiato Pioli. Ma il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere? Il centrocampista attualmente ha il contratto in scadenza, e le duenon sono ancora riuscite a trovare un accordo, nonostante i due incontri già avvenuti. Come riporta alfredopedulla.com, la Fiorentina e la Roma avrebbero già effettuato deiper Jack in vista di giugno. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Sus… - Noovyis : (Il retroscena: Bonaventura-Milan, un paio di incontri senza rinnovo. E sondaggi da due club di A) Playhitmusic - - SpazioMilan : Rinnovo #Bonaventura?: #Milan attento ? a due club di #SerieA #spaziomilan #acmilan #jack #raiola #rassegnastampa -