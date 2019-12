kontrokultura

(Di domenica 8 dicembre 2019)e la confessione su Alè tornata a parlare in pubblico e lo ha deciso di farlo attraverso una nuova intervista rilasciata per il magazine di gossip DiPiù. L’ex soubrette salentina è tornata a parlare delle critiche che il suo ex compagno Alle ha fatto in questi … L'articolo ‘Mi ha ferito…’:ilsu Alproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : 'Mi ha ferito...': Loredana Lecciso vuota il sacco su Al Bano Carrisi, ecco cosa è successo - - _irwinsbabe_ : RT @fearlesshaz: Da quando è uscita Pallom sto pensando di continuo a un Niall che si sente ferito, triste e col cuore spezzato e giuro che… - njhoranvs : RT @fearlesshaz: Da quando è uscita Pallom sto pensando di continuo a un Niall che si sente ferito, triste e col cuore spezzato e giuro che… -