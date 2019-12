Meteo | le previsioni di lunedì 9 dicembre

tg24.sky

(Di domenica 8 dicembre 2019) È in arrivo sull’Italia, a inizio settimana, un vortice freddo alimentato da correnti polari. Le correnti fredde attraverseranno tutte le regioni, mail maltempo interesserà in prevalenza il Centro Sud e in particolare le regioni tirreniche. L’arrivo del vortice sarà accompagnato da un calo progressivo delle temperature, di cuiperò si vedrà soltanto un accenno con minime e massime ancora abbastanza miti, e un rinforzo dei venti, con i mari anche agitati o in burrasca. Tornerà anche la neve in Appennino a quote medie (LE). Leal Nord Al Nord veloce peggioramento sul Nordest con precipitazioni specie su coste e pianure. Meglio altrove, ma in serata peggiora sulle Alpi. Le temperature saranno stabili, con massime tra 8 e 13. A Milano sereno o poco nuvoloso con minima di 6 gradi e massima di 11. A Torino la colonnina di mercurio scenderà fino ...

InMeteo : NEWS: Previsioni meteo: crollo delle temperature in vista, fiocchi di neve a bassa quota? - CentrometeoER : #Previsioni aggiornate su - UCMediaValle : PREVISIONI METEO del LAMMA Toscana emesse domenica 8 dicembre #ValledelSerchio LUNEDI’ molto nuvoloso in mattinata… -