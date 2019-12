Mes | Gualtieri | Dalla Lega campagna terroristica

blogo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Robertopassa al contrattacco. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai Tre, il ministro dell’Economia ha risposto alle ultime uscite dellasul Mes: "Quella sul Mes - ha spiegato- è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare unaper spaventare le persone". Il ministro dell’Economia ha colto inoltre la palla al balzo per attaccare il leader del Carroccio anche sull’uscita poco felice sulla Nutella: "Certo - ha proseguito - , se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella. è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa".Intanto, il governo ha ottenuto in eurogruppo il rinvio della firma della riforma del Mes, ma...

