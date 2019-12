Mes | Gualtieri attacca la Lega Da Salvini campagna terroristica

affaritaliani

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il ministro dell'economia Robertodifende la manovra ela. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, non usa mezzi termini: "Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe. Segui su affaritaliani.it

fanpage : Gualtieri contro Salvini: 'Saldato il conto Papeete. Altro che MES, non capisce neanche di Nutella' - borghi_claudio : Eh niente, sul MES si sono fatti fare fessi anche stavolta. Una volta il trucco c'è e non si vede ma se tutto il mo… - Capezzone : Per capire che succede oggi all’Eurogruppo sul #Mes avete 2 strade: -altre testate che vi raccontano della lotta er… -