Mercato Juventus | Paratici sfida l’Inter per il centrocampista

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Laè in cerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri starebbero cercando di regalare a Sarri un innesto in attacco, e momentaneamente gli occhi disono rivolti al Salisburgo. Haaland è già sul taccuino del dirigente della Juve, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport il talento esploso in Champions non sarebbe l’unico finito sulla lista.Juve:all’Inter per Szoboszlai Dominik Szoboszlai è l’altro profilo seguito dai bianconeri. Il classe 2000 è nel mirino dei top club europei ma secondo quanto riferito dal quotidiano torinese si prospetterebbe un duello tra Inter e Juve per il giovane ungherese. Ilricopre la posizione di classico “volante” davanti la difesa, con caratteristiche tecniche che fanno di lui un ottimo identikit in chiave futura.

