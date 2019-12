Mercato Juventus | c’è l’offerta importante | Paratici preoccupato

juvedipendenza

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Laè in cerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. Sarri vorrebbe un innesto a centrocampo, con un profilo che da tempo sarebbe finito sulla lista di. Brutte notizie dall’Inghilterra: una big sarebbe in vantaggio sui bianconeri, con la prima offerta già ricevuta dall’obiettivo didella “Vecchia Signora”.Juve: United in pressing su Eriksen, c’è l’offerta Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Sun, il Manchester United avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro per Eriksen (playmaker del Tottenham). Su di lui anche l’Inter ma i red devils fanno sul serio.rischierebbe di subire una beffa clamorosa, dopo che il danese era stato adocchiato da tempo dal dirigente bianconero. Eriksen-United: sorpasso di Solskjaer nell’affare.

