Meghan Markle | la foto del passato che la mette in imbarazzo

dilei

(Di domenica 8 dicembre 2019) Arriva dallache imbarazza, ma soprattutto la Regina Elisabetta II. Oggi è la duchessa di Sussex, ma come tutti ben sanno inla moglie di Harry è stata un’attrice. Prima di arrivare al successo con la serie tv Suits però, come ogni star, ha fatto molta gavetta. Quando è diventata un membro della Royal Family, laha dovuto rinunciare alla sua carriera d’attrice per dedicarsi appieno al suo ruolo di duchessa di Sussex. Una scelta obbligata che ha fatto soffrire moltoe l’ha portata lontana da ciò che amava. I tabloid hanno sempre sottolineato la profonda diversità fra Kate e. La prima cresciuta per diventare un giorno Regina e sempre impeccabile, la seconda con unpiuttosto scomodo. La Regina infatti non ha mai gradito l’esperienza hollywoodiana di, tanto da obbligarla persino a chiudere ...

infoitcultura : Meghan Markle, il primo tenero soprannome che le è stato dato - infoitcultura : Meghan Markle: le foto shock di quando faceva la valletta in tv - infoitcultura : Meghan Markle ha fatto anche la valletta sexy in televisione: spuntano le foto -