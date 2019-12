Medagliere Europei nuoto 2019 | la classifica e la posizione dell’Italia Azzurri secondi

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Glidiin vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito ildella rassegna continentale sui 25 metri.VASCA CORTA: NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE Russia 9 4 3 16 Italia 5 6 7 18 Olanda 5 1 4 10 Ungheria 4 3 2 9 Gran Bretagna 3 4 3 10 Francia 2 4 2 8 Lituania 2 0 0 2 Germania 1 2 2 5 Polonia 1 1 2 4 Bielorussia 1 1 0 2 Grecia 1 0 1 2 Norvegia 0 2 0 2 Turchia 0 1 1 2 Svezia 0 1 0 1 Svizzera 0 1 0 1 Ucraina 0 1 0 1 Danimarca 0 0 4 4 Finlandia 0 0 2 2 Irlanda 0 0 1 1 Romania 0 0 1 1 Foto: LaPresse Clicca qui per seguirci su Twitter Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

RaiSport : Al via l'ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta! L'Italia, seconda nel medagliere con 15 podi, vuole… - OA_Sport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: Quadarella, Miressi e Di Liddo per chiudere in bellezza, l’Italia sogna il med… - RaiSport : Tutto pronto per la sessione conclusiva degli Europei di nuoto in vasca corta che vede tanti azzurri qualificati pe… -