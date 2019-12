Matteo Marani | i calciatori del Napoli esempio di superficialità | egoismo | rilassamento

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’opinionistasu Tuttosport si sofferma sul grado di applicazione dei. La differenza la fa il lavoro, l’applicazione, la concentrazione e la consapevolezza che “il lavoro viene prima di mogli, fidanzate, shopping, eventi con sponsor o incontri con procuratori”. Può sembrare una banalità, una delle tante che si producono in un mondo di continue parole, e invece con imoderni non è scontato ottenere la piena applicazione., distrazione. Se serve un, basta guardare a quanto succede da alcune settimane aldi Ancelotti. L'articolo: ideldi, distrazione ilsta.

