Massimo Giletti copia Barbara D’Urso? Arriva un confronto a Non è l’Arena

lanostratv

(Di domenica 8 dicembre 2019)comeD’Urso? A Non è l’Arena ilcon Vittorio Sgarbi Dopo aver tentato di far capire che il caso Tony Colombo e Tina Rispoli a Live Non è la D’Urso è stato affrontato come se si parlasse di gossip, invece di portare alla luce collegamenti con la camorra, probabilmentevorrà dare un’altra lezione aD’Urso su come si gestisce untra ospiti difficili e fumantini. Questa sera, infatti, a Non è l’Arena ci sarà iltra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone. Entrambi sono stati più volte ospiti nei programmi diD’Urso, sia a Pomeriggio Cinque che a Domenica Live, ma anche a Live Non è la D’Urso nello spazio dedicato ai confronti con le cinque sfere. Alessandro Cecchi Paone a Non è l’Arena, ha dichiarato di non aver capito perché uno come Sgarbi che dice ...

matteorenzi : Ieri sono stato ospite di Massimo Giletti a #NonelArena, su La 7. Vi ripropongo la mia intervista. Buon inizio di s… - Emanuelamodene1 : Lei Massimo Giletti, come giornalista e conduttore mi appassiona molto, continui a rimanere super partes. Non sono… - La7tv : L'appuntamento con Massimo Giletti e @nonelarena torna questa sera alle 20:30 #nonelarena -