Massa | ferì uomo | uccise moglie e si suicidò | l’Inps chiede risarcimento di 124mila euro

(Di domenica 8 dicembre 2019)laa colpi di pistola, poche ore dopo aver sparato, ferendolo gravemente, a quello che erroneamente pensava essere l’amante. Poi rivolse la pistola verso sé e si. Ora l’Inps ha chiesto undialle due figlie della coppia, ancora minorenni, per le spese sostenute dall’istituto per l’assegno di invalidità erogato all’sopravvissuto. Una richiesta che l’avvocato delle minori, orfane di femminicidio, giudica “legittima, anche se immorale“. Dopo l’appello del legale e dello zio Alessio Biagi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per parlare proprio della richiesta diavanzata dal. I fatti risalgono a sei anni fa a Marina diCarrara): il 28 luglio 2013 Marco Loiola, 40 anni, sparò alla...

