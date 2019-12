Marvel | Kevin Feige | Il multiverso sarà il futuro della nuova fase del MCU

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019)ha annunciato al CCXP19 in Brasile che le serie e i film futuri delCinematic Universe saranno legati tra loro grazie alila more ilpiù prossimo delCinematic Universe attraverso film e serie tv che si intrecceranno tra loro. Questa è una delle novità più importanti emerse dall'intervento dial CCXP19 a San Paolo in Brasile. Nella convention sono state presentate tutte le novitàCasa delle idee, dai trailer a clip inedite, sino ai piani generali su come si indirizzeranno i prossimi lavori.ha spiegato che sono iniziate le riprese di WandaVision per Disney + e sono imminenti quelle di Doctor Strange in Multiverse of Madness e di Loki. I progetti ...

3cinematographe : Durante il CCXP di San Paolo, Kevin Feige ha rivelato qualche dettaglio in più su #TheEternals, il nuovo atteso fil… - 3cinematographe : Secondo una dichiarazione di Kevin Feige, sembra che Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk potrebbero debuttare su… - kevinlocktt : TMNC DA MARVEL!!! KEVIN FEIGE ENTENDA O MICO #CCX19 -