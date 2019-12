Mario Balotelli espugna il Mazza | il Brescia risale | Spal all’inferno

laprimapagina

(Di domenica 8 dicembre 2019) Buona la prima del Corini-bis. Infatti ci pensa Supered una parata del portiere finlandese Joronen sul rigore di Petagna.

DAZN_IT : Corini, ritorno in panchina con vittoria ?? La decide Mario Balotelli con il suo 50° gol in Serie A ? #SpalBrescia… - BrunoVillela77 : RT @DAZN_IT: Corini, ritorno in panchina con vittoria ?? La decide Mario Balotelli con il suo 50° gol in Serie A ? #SpalBrescia #DAZN https… - sportface2016 : Le parole di Mario #Balotelli dopo #SpalBrescia -