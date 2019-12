Mafia | dalla figlia di Riina ai riciclatori della camorra | un solo indirizzo a Londra per

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) C’è unnel centro didove hanno sede le società createdi Totòe da suo marito, da un avvocato coinvolto in inchieste di ‘ndrangheta, da un uomo condannato per i suoi legami con la. Quell’è il numero 29 di Harley Street ed è la sede di Formations House, cioè un’agenzia di servizi che permette di costituire società via internet, poche domande e quasi nessuna regola. In 15 anni sono 400mila le entità create da Formations House, finita al centro delle cronache britanniche già nei mesi scorsi. Dal 7 dicembre, invece, sono stati svelati i dati ottenuti dal gruppo di attivisti Ddos sui quali ha lavorato il consorzio di giornalisti Organized crime and corruption reporting project. Pubblicate dal Times nel Regno Unito e da La Stampa in Italia, le informazioni su Formations House conducono direttamente ad alcuni ...

