L’ultimo regalo Ue alla Merkel rivela il grande bluff sul Mes

it.insideover

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’ennesimo assistGermania da parte di Bruxelles ha evidenziato come l’Unione europea assuma comportamenti diversi a seconda dei Paesi che si trova di volta in volta di fronte. Nonostante i vertici dell’Ue abbiano spiegato – senza convincere nessuno – il motivo che ha spinto la Commissione europea a dare il via libera al salvataggio pubblico della banca tedesca NordLB, agli occhi dell’opinione pubblica l’Europa è sembrata essere una sorta di depandance del governo tedesco. La Germania ha bisogno di aiuto? Nessun problema, perché per lei una soluzione si trova sempre, uno strapporegola pure. È invece l’Italia ad necessitare supporto? La risposta, in tal caso, è ben diversa è coincide con un bel “sono problemi vostri”. Nel migliore dei casi la scusa è che ci sono dei regolamenti da rispettare, nella peggiore il nostro Paese – ed è successo svariate volte ...

mitsouko1 : Ti capisco. Ma sforzati di accompagnarlo con serenità, è l'ultimo regalo che puoi fargli, e sicuramente se lo merit… - antnqu : - che vuoi di regalo? - hai comprato i regali? - hai pensato ai regali? - che mi regali? - dove passi le Feste? - c… - giulio_galli : Il reality della paura thriller adrenalinico 7,90?? L'ultimo bersaglio thriller d'azione 14,90?? Tutti i gradini del… -