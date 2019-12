L’Oroscopo di Velvet | settimana dal 9 al 15 dicembre 2019

velvetgossip

(Di domenica 8 dicembre 2019) ARIETE ★★★★ Amici dell’Ariete,positiva! Mercurio porterà energie e bei pensieri a lavoro. Venere in opposizione potrebbe dare problemi in amore, ma nulla di preoccupante! TORO ★★★ Cari amici del Toro, Giove vi sorride. La prossimaavrete meno difficoltà in ogni ambito ma a costo di perdere un po’ di espansività. La Luna nel segno vi aiuterà. GEMELLI ★★ Cari Gemelli, dite addio a Mercurio. Ricercare calore negli altri è una priorità ma attenti alle nuove occasioni. Essere troppo confidenziali può non aiutare. CANCRO ★ Amici del Cancro, lanon promette nulla di buono. Da Lunedì lasarà lenta e pesante. Non lasciate che l’umore altalenante condizioni amore e lavoro. LEONE ★★★★ Cari Leoncini, questaruggirete! Il Sole in segno farà uscire le vostri doti da leader. Importante credere in voi stessi. Avrete nuove ...