Lockhart | la versione economica di Xbox Scarlett | potrebbe avere meno RAM rispetto ad

eurogamer

(Di domenica 8 dicembre 2019) La scorsa settimana avevamo dichiarato in una notizia che Microsoft sarebbe ancora intenzionata a sviluppare unasenza lettore di, chiamata per ora, oltre ad un'altrada top di gamma detta Anaconda.Secondo alcune recenti indiscrezioni dichiarate durante il podcast di Kotaku, il creatore del precedente report, Jason Schreier, avrebbe fornito più informazioni riguardanti. Secondo Schreier, gli sviluppatori dinon sarebbero entusiasti di questa, in quanto si dice abbia moltaRAMad Anaconda."Ho sentito un po' di scetticismo tra gli sviluppatori di terze parti in quanto stanno lavorando su un prototipo che alla fine, nonostante CPU di fascia alta, SSD e altre funzionalità di nuove generazioni, si trova aduna grafica simile a PS4 Pro. Nel modo in cui mi è stata descritta questa cosa fa credere ...

Eurogamer_it : La versione economica di #XboxScarlett potrebbe avere molta meno RAM secondo un rumor. - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Vi ricordate della versione 'light' di Project Scarlett? Ecco, Project Lockhart esiste ancora - infoitscienza : Xbox Scarlett, Microsoft pensa ancora a una versione economica: Lockhart esiste? -