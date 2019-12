Lo splendore anni 50 nelle foto di Inge Morath al museo in Trastevere

ilfoglio

(Di domenica 8 dicembre 2019) C’è un lama che spunta da una macchina a Times Square, è il 1957 lo dice la didascalia della, dietro c’è lo Shubert Theatre di Broadway, in cartellone una delle 924 repliche del musical “Bells are ringing” che aprì a novembre 1956. Protagonista è Judy Holliday, figlia di una esule russa. Poco p

AnnaLandi12 : RT @rifugio_raffo: CANI IN CERCA DI CASA : KIWI : splendore di cagnolino ,dolce ,buono e affettuoso , ha circa 2 anni,taglia media contenu… - ElisabettaPolet : RT @rifugio_raffo: CANI IN CERCA DI CASA : KIWI : splendore di cagnolino ,dolce ,buono e affettuoso , ha circa 2 anni,taglia media contenu… - Monica78467973 : RT @a_den2017: NON È MAI STATO AMATO, NON SA COSA SIA IL CALORE DI UN ABBRACCIO.. Questo splendore è #Gordon, 4 anni, dolcissimo, compatib… -