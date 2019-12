LIVE Virtus Roma-Trieste 65-54 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | capitolini in

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6′ al termine della partita,non riesce a riavvicinarsi sotto la doppia cifra. 72-58 Dyson manda a terra Cavaliero col crossover e realizza indisturbato il jumper dalla lunetta. 16 per lui. 70-58 Da Ros si mette in proprio e segna il -12, spaziandosi bene contro Alibegovic. 70-56 Dyson scodella il sottomano con la mano sinistra, alzando la parabola per evitare la stoppata di Mitchell. 68-56 Justice batte in velocità Pini e segna con la mano sinistra in entrata. 68-54 Dimenticato ancora in angolo Kyzlink! Non perdona il ceco, tripla a segno! INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Ultimo possesso con Fernandez che non trova il canestro del meno 9. Termina il terzo periodo. 65-54 Da Ros realizza indisturbato da 3 punti. Si riavvicina con queste due triple la formazione friulana. Ultimo minuto del periodo. 65-51 Strautins a segno con la ...

