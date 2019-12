LIVE Sport Invernali | DIRETTA 8 dicembre | grande Italia tra snowboard e speed skating | De

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, domenica 8: entreranno infatti nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi. Si chiude la trasferta in Nord America dello sci alpino, mentre lo sci di fondo saluta la tappa di Lillehammer, in Norvegia con le staffette Nella medesima località nordica si concluderanno anche il salto con gli sci femminile e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, terminerà la prima tappa del circuito maggiore del biathlon, infine terminerà anche la trasferta dello short track a Shanghai, in Cina. Si inizierà alle ore 8.15 con i risultati della notte di short track e del primissimo mattino dialpino, mentre arriveranno gli aggiornamenti dello sci di fondo, che poi lascerà spazio al biathlon, con la prima staffetta femminile della nuova stagione. Nel pomeriggio inoltrato ...

comunevenezia : #Sport #Solidarieta ?Nell’area sport del quartiere Pertini di #Mestre un mini torneo di calcio a 5 per raccogliere… - SkySportF1 : ? #UltimOra #F1 Controllata la benzina sulla SF90 di @Charles_Leclerc Il LIVE ? - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Lake Louise per il primo super-g femminile della stagione: partenza spostata alle 19.30, ma la gara si farà #FISAlp… -