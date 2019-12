LIVE Sci di fondo | Staffette Lillehammer 2019 in DIRETTA | Therese Johaug fa il vuoto!

oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:59 Continua a guadagnare in modo esponenziale! Dietro Kalla salta Kylloenen, la quale viene raggiunta anche dalla statunitense Brennan. 10:56ha fatto ilAl km 12.5 la norvegese ha 21″5 su Kylloenen e 24″ su Kalla. 10:54 Stati Uniti I si tiene intorno ai 30″, cruciale il tempo perso da Caldwell nella prima frazione. 10:52 Partita a razzoche raggiunge e svernicia la finlandese Kylloenen! Anche la svedese Kalla tiene un buon ritmo. 10:50 Norvegia II al di sotto delle aspettative, ottava davanti alla Francia ad 1'06" dalla vetta. 10:48 Al secondo cambio la Finlandia scappa via con 7″ su Norvegia I e Russia I, Svezia a 16″. La grande azione di Niskanen ha scremato il gruppo. 10:45 Bene la Germania che recupera tempo e posizioni ed è ora sesta, continua a faticare ...

