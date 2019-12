LIVE Sci di fondo | Staffette Lillehammer 2019 in DIRETTA | fatica a decollare la gara

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 Grazie ad una super azione la Svezia ricuce 15″ in poco più di un chilometro, sette squadre a giocarsi il podio quindi. 12:37 Svezia e Francia inseguono ad una ventina di secondi di ritardo. 12:35 Ancora una studio tra i primi permette agli altri di rientrare, sono in sei al comando con anche la Germania agganciata al treno. 12:32 Al secondo cambio Finlandia, Russia II e Norvegia I hanno 10″ di vantaggio su Russia I e Norvegia II. 12:28 Belov al comando, crollo per lo svedese Rickardsson, in difficoltà anche la Germania. 12:24 Ci si aspetta da un momento all’altro l’azione del finlandese Niskanen che per ora resta coperto in quinta posizione. 12:20 Passaggio al km 11.3: in testa il russo Semikov, nessuno ha ancora provato l’af. 12:15 Lo svedese Rickardsson scandisce il ritmo, che è ancora piuttosto ...

