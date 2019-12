LIVE Sci di fondo | Staffette Lillehammer 2019 in DIRETTA | dominio Norvegia nel segno di

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:22 Ha fatto la differenza Therese Johaug che ha spaccato la gara nella terza frazione, davvero un’altro passo rispetto a tutte le altre. 11:20 Nella volata per il quarto posto la Finlandia la spunta suII, sesta posizione per Russia I. 11:19 Vince, come era ampiamente pronosticabile,I! Completano il podio Stati Uniti I e Svezia. 11:16 Finlandia eII sempre appaiate, nel frattempo si è ritirata la seconda squadra degli Stati Uniti. 11:15 Al passaggio al km 18.3 il vantaggio di Weng su Diggins è di 45″, Lundgren a 59″5. 11:13 Diggins lascia sul posto Lundgren, Stati Uniti I verso il secondo posto davanti alla Svezia. Per la quarta posizione lotta serrata tra Finlandia eII. 11:11 Weng si invola verso la vittoria a 2.5 km dal termine, Diggins ha raggiunto Lundgren e si è messa a ruota ...

