LIVE Sci alpino | superG Lake Louise 2019 in DIRETTA | vince Rebensburg davanti ad una

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:34 Mancano 13 atlete alla conclusione, difficile pensare ad altre incursioni. L’ultima italiana in gara sarà Nadia Delago, sorella di Nicol, con il numero 42. 20:31 MAGNIFICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! SUPER DELAGOOOOOO!!! L’azzurra fa una magia e si inserisce in seconda posizione a soli 35 centesimi da, podio clamoroso! 20:30 Piot solamente 24ma con un ritardo di 2″75, tocca alla nostra Nicol Delago! 20:27 Weidle è 20ma a 2″01 dalla connazionale in testa. Ora la francese Piot. 20:24 Gara interrotta per rimettere in sesto la pista. 20:21 La tedesca subito fuori andando in rotazione, la prossima è Weidle. 20:20 Discreta prova anche per Haaser che chiude 13ma a 1″40, tocca a Hronek. 20:18 Splendida Puchner! L’austriaca si inserisce in quarta posizione a soli 77 centesimi da. ...

