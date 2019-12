LIVE Sci alpino | superG Lake Louise 2019 in DIRETTA | tante pretendenti alla vittoria

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:10 La classifica generale ha una sola padrona: la statunitense Mikaela Shiffrin giunta già a quota 446 punti. Le più vicine a lei sono la svizzera Gisin (a 176 punti) e la ceca Ledecka (a 150 punti). 19:05 Nelle due giornate scorse si sono disputate due discese, vinte rispettivamente da Ester Ledecka e Nicole Schmidhofer. 19:00 Buonasera e benvenutideligante di, Canada, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile. I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE La classifica della Coppa del Mondo di sci– La cronaca della discesa di venerdì CLICCA QUI PER LADEL GIGANTE MASCHILE DI BEAVER CREEK ALLE 17.45 E ALLE 20.45 (DOMENICA 8 DICEMBRE) Buongiorno e benvenutideligante di, Canada, valevole per la Coppa del Mondo di sci ...

Matt_Orlandi : LIVE Super G #LakeLouise 2019, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino femminile: inizio ore 19.30… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA: prova stratosferica di Ford! Terzo Kristoffersen prove delude… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA: lotta Pinturault-Kristoffersen azzurri per sorprendere -… -