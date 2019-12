LIVE Sci alpino | superG Lake Louise 2019 in DIRETTA | Sofia Goggia cerca il colpo | Elena

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa classifica della Coppa del Mondo di sci– La cronaca della discesa di venerdì Buongiorno e benvenuti alladeligante di, Canada, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile. Dalle ore 19.00 italiane andrà in scena, quindi, l’ultima prova del lungo weekend di gare sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill, per un’altra sfida che si annuncia quanto mai spettacolare e senza una favorita d’obbligo. Dopo le due discese libere disputate nelle giornate precedenti, quindi, va a concludersi la trasferta nordamericana del Circo Bianco, pronto a tornare in Europa dalla prossima settimana. Si correrà, quindi, il primodella stagione che ci permetterà di capire quale sarà la migliore atleta in questa disciplina. Tra le sciatrici che punteranno al gradino ...

zazoomnews : LIVE Sci di fondo Staffette Lillehammer 2019 in DIRETTA: Norvegia pronta a dominare - #fondo #Staffette… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: podio per una splendida Marsaglia! Vince Schmidhofer d… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: podio ad un passo per Marsaglia! Schmidhofer prima dava… -