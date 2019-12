LIVE Sci alpino | superG Lake Louise 2019 in DIRETTA | prova magistrale di Rebensburg!

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:09 Piccolissima pausa, poi toccherà alla svizzera Nufer. 20:08 Peccatooo!! L’azzurra vola sul tecnico facendo segnare tempi da podio, poi però perde un’infinità in scorrevolezza chiudendo 14ma a 1″59 dalla testa. 20:06 Grande gara dell’elvetica che si inserisce in seconda posizione a 42 centesimi da Rebensburg, scivola in quinta Brignone. Vediamo se Marsaglia riesce a ripetere la grandedi ieri. 20:04 Si difende l’austriaca, ottava a 1″19 dalla prima piazza. Ora Suter. 20:02 Rischia l’azzurra che entra tropposul muro e non trova la corda, out la nostra punta di diamante. In pista Siebenhofer. 20:01 Gagnon lontana, 1″70 dalla vetta. Arrivato il momento della nostra Sofia Goggia! 19:59 Grave errore di Stuhec in avvio, solo 12ma la slovena a 1″87 da Rebensburg. Al ...

