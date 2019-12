LIVE Sci alpino | superG Lake Louise 2019 in DIRETTA | prova magistrale di Rebensburg!

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:59 Grave errore di Stuhec in avvio, solo 12ma la slovena a 1″87 da Rebensburg. Al cancelletto di partenza Gagnon. 19:57 Non brilla Elena Curtoni, decima a 1″45. Ora Stuhec che è molto pericolosa. 19:55 Bravissima Brignone nella parte tecnica, ma poi perde tantissimo nel tratto scorrevole e chiude quarta con un ritardo 1″07. Subito un’altra azzurra: Elena Curtoni. 19:54 Commette un grave errore Gisin e termina solamente a 1″98 dalla testa. Tocca alla nostra Brignone! 19:52 La svizzera lontana dalla vetta, 1″28 di ritardo da Rebensburg. Discesa interessante ora: Gisin, piede molto veloce che può andare a nozze su questa tracciatura. 19:50 Cominciata ladi Lara Gut. 19:47 Scivolata per l’elvetica che sbatte contro un palo, per fortuna niente di grave. Gare interrotta per rimettere in ...

